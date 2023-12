Onana: “Con l’Inter miglior portiere della Champions e ora il peggiore al mondo? Non credo”

"Non sono felice dei miei 6 mesi allo United perché so che posso fare molto, molto meglio", ha detto Onana a Sky Sport

Nel corso di un'intervista concessa a Sky Sports UK in vista di Liverpool-Manchester United, il portiere dei Red Devils, André Onana , ha parlato del suo periodo non brillante:

"Volete dirmi che in soli sei mesi il miglior portiere dell'ultima edizione della Champions League è diventato il peggiore al mondo? Non credo. So che andrà tutto bene qua al Manchester United. È solo questione di tempo, vedrete che succederà un giorno. Le critiche non le ascolto ma sono il prezzo da pagare quando giochi nello United, uno dei migliori club del mondo"