Il Camerun ha bisogno di Onana: l’interista tornerà in Nazionale?

Onanaè diventato un punto di riferimento per l'Inter. Nelle scorse settimane si è parlato dell'interesse che avrebbe suscitato tra i club della PremierLeague (Chelsea, United e Tottenham ci pensano.ndr). Prima, ai tempi del Mondiale in Qatar, aveva fatto parlare per l'addio alla Nazionale dopo una lite con il tecnico. Adesso, come scrive La Gazzetta dello Sport, il Camerun rimpiangerebbe il portiere nerazzurro. Epassy, il suo sostituto, nelle ultime due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa ha fatto errori sotto gli occhi di tutti. E allora ci si chiede se l'estremo difensore possa ritornare a difendere i pali della Nazionale.