Inter, Onana: “Partita più importante dell’anno, siamo pronti. Paura? Mai”

André Onana, portiere dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Porto. Queste le sue parole: "Secondo me è la partita più importante dell'anno: abbiamo lavorato forte per esserci, è troppo importante per noi. Io sono pronto, noi siamo pronti. Paura? André non ha mai paura: non penso che questo stadio sarà più caldo di San Siro.