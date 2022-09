Onana, è il giorno del sorpasso? D’Ambrosio insidia De Vrij, cambiano anche le fasce

Il tecnico dell'Inter Inzaghi, dopo la brutta prestazione nel derby, pensa a qualche cambio per la gara di Champions col Bayern

Andrea Della Sala

Il tecnico dell'Inter Inzaghi, dopo la brutta prestazione nel derby, pensa a qualche cambio per la gara di Champions col Bayern. In particolare qualche modifica potrebbe far rumore, a partire dalla porta.

"La freccia c’è, ma il sorpasso ieri non era ancora stato completato. Handanovic da una parte, Onana dall’altra: è il dubbio più grande della vigilia di Inzaghi. La certezza è che a breve il camerunese ex Ajax avrà l’occasione del debutto. Potrebbe essere già stasera: il tecnico si è lasciato la decisione per oggi. La squadra ieri non è rimasta in ritiro ad Appiano: stamattina ritrovo per tutti e poi allenamento vero e proprio, durante il quale sarà decisa la formazione anti Bayern. L’esclusione di Handanovic sarebbe rumorosa. Non per la cosa in sé (Onana è stato preso con l’idea di diventare titolare, prima o dopo) quanto per la tempistica e l’occasione, ovvero l’esordio dell’Inter in Champions League. Nel caso, la fascia finirebbe sul braccio di Brozovic", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"In difesa D’Ambrosio insidia De Vrij per una maglia da titolare, con conseguente slittamento di Skriniar al centro. In fascia sinistra Gosens vede un posto da titolare. mentre a destra Dumfries potrebbe iniziare in panchina a vantaggio di un assetto più prudente con Darmian. Il partner di Lautaro sarà Dzeko, con Correa fuori, mentre a centrocampo Mkhitaryan è in pole per una maglia da titolare: a lasciargli il posto dovrebbe essere Barella, anche se l’azzurro - in difficoltà nel derby - non è del tutto fuori da giochi", aggiunge Gazzetta.