Onana: “Tornato dalla squalifica tutti aspettavano un momento preciso. Ten Hag disse…”

Il portiere a France Football racconta il suo ritorno all'Ajax dopo aver scontato la squalifica per doping

A causa della squalifica per doping, André Onana non ha potuto allenarsi per 9 mesi, ma di certo il futuro portiere dell'Inter non è rimasto fermo nel frattempo. Il camerunese – attualmente impegnato in Coppa d'Africa – si è allenato da solo a Salou e ha sorpreso l'allenatore Erik ten Hag quando è tornato all'Ajax. "Quando sono tornato, mi sono reso conto che abbiamo lavorato bene", si riferisce ai suoi allenamenti individuali a Salou in una intervista a France Football.