Ajax, terminata la squalifica di Onana: da oggi può tornare a giocare. Con l’Inter nel destino

E' finalmente terminato il calvario di André Onana, portiere camerunense dell'Ajax e promesso sposo dell'Inter dalla prossima stagione

Il 30 ottobre del 2020, nelle urine di Onana erano state trovate tracce di furosemide, un diuretico proibito dal regolamento sportivo. Nonostante il ricorso dell'Ajax, che si poggiava sulla tesi che il farmaco in questione, assunto per sbaglio da Onana (era destinato alla moglie) durante un'influenza, non migliora, di fatto, le prestazioni di uno sportivo, a partire dal 4 febbraio il calciatore si era visto infliggere 12 mesi di squalifica, poi ridotti a nove. Squalifica terminata dunque ieri. Da oggi, infatti, André Onana è un calciatore ristabilito e disponibile a tutti gli effetti per la squadra di ten Hag, reduce dalla splendida vittoria in Champions League sul campo del Borussia Dortmund.