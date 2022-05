Onana, staffetta Handanovic. Il capitano lo aiuterà ad inserirsi per poi lasciargli il posto

L'arrivo del nuovo portiere per l'Inter non porterà all'addio di Samir che rimarrà un altro anno per poi salutare

Andrea Della Sala

Durante il summit di inizio in settimana nella sede dell'Inter tra il presidente Zhang e il tecnico Inzaghi si è presentato anche il nuovo acquisto Onana, portiere ex Ajax.

"Nonostante il rinnovo di Samir Handanovic debba ancora essere ufficializzato, la prima stagione del camerunese all'Inter sarà caratterizzata dalla convivenza con lo sloveno. L'attuale capitano nerazzurro farà da chioccia e sarà l'incubatrice del 26enne per un anno, senza per questo lasciargli il posto tra i pali. Molto probabilmente i due si alterneranno similmente a quanto accaduto alla Juventus tra Gianluigi Buffon e Wojciech Szczesny nel 2017-2018, anche perché a detta di tutti Handanovic non è uno che accetta una stagione da secondo portiere. Onana sarà quindi chiamato ad adattarsi a un calcio diverso, ad assorbire qualsiasi esalazione di esperienza in arrivo dallo sloveno e a giocarsi le sue chance quando chiamato in causa. Si tratterà di una stagione di assestamento, ma poi la porta dell'Inter sarà spalancata per lui", si legge su Gazzetta.it.