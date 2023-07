GdS – Onana-United, si può chiudere venerdì: le cifre finali. Poi questi 3 colpi

Con la liquidità proveniente dalla cessione dell’ex Ajax, l’Inter proverà l’assalto definitivo a Lukaku e chiuderà per i due portieri mancanti, con Trubin e Sommer come sostituti designati di Onana e Handanovic. Arrivato a parametro zero un anno fa, André saluta Milano dopo aver conquistato i tifosi dell’Inter: memorabili, soprattutto, gli interventi in Champions che hanno contribuito e non poco a portare i nerazzurri a Istanbul. Ancora qualche ora e l’Onana interista sarà solo un ricordo”, si legge.