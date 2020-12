Opta – Serie A, la top11 del 2020: 3 calciatori per Milan e Juve, per l’Inter solo Lukaku

Con il 2020 che si avvia verso la conclusione arriva il tempo di classifiche e bilanci. Per quanto riguarda la Serie A è stata stilata la top11 dell’anno solare secondo i dati Opta: comandano Milan e Juventus, con 3 calciatori a testa. Un solo rappresentante per l’Inter (Lukaku), così come per Verona, Lazio, Udinese e Atalanta.

Formazione dell’anno (4-3-3): Silvestri (Verona); Cuadrado (Juventus), de Ligt (Juventus), Acerbi (Lazio), Hernandez (Milan); De Paul (Udinese), Kessie (Milan), Calhanoglu (Milan); Gomez (Atalanta), Lukaku (Inter), Cristiano Ronaldo (Juventus).