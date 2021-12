Ordine: “Inter brilla col lavoro di Inzaghi. Conte? Nessuno dice il vero merito”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'attuale allenatore dell'Inter e del suo predecessore

Nel corso di Tutti Convocati su parla dei meriti di Simone Inzaghi e Antonio Conte per quanto bella e solida sia l'Inter di oggi. Questo il pensiero di Franco Ordine: "Conte è arrivato ad Appiano Gentile ed ha trovato un ambiente da rifondare. Ha costruito la Cappella Sistina e le ha dato tutto il necessario per farla brillare con la vittoria dello scudetto. Successivamente è arrivata un po' di polvere, ma il restauratore Inzaghi con un lavoro da artigiano ha rimesso le cose a posto. Il vero grande merito di Conte, di cui nessuno parle, è aver raggiunto un risultato straordinario anche grazie al loro di Pintus nel biennio nerazzurro: l'Inter è la squadra che ha avuto il minor numero di infortuni in Italia. Questa non è fortuna, è bravura".