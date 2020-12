L’Inter batte il Cagliari e lancia un segnale ben preciso alle avversarie del campionato. La prima reazione alla delusione data dall’eliminazione dalla Champions League e dall’Europa è arrivata grazie ad una partita molto determinata e a tratti anche tesa. Orgoglio e caparbietà le qualità messe in campo dai nerazzurri in Sardegna. Anche il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha voluto lanciare un messaggio preciso: “Noi non ci arrendiamo!”. L’Inter c’è.