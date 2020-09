Oriali: “Inter, stagione straordinaria. Faremo il massimo per ostacolare il dominio della Juve”

Gabriele Oriali, First Team Technical Manager dell’Inter e Team Manager della Nazionale Italiana, è intervenuto in occasione dei ‘Giacinto Facchetti Awards 2020’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco le parole dell’ex calciatore e ora dirigenze nerazzurro, riportate da TuttoMercatoWeb: “Mancini sta facendo un gran lavoro, non vedevamo l’ora di andare all’Europeo, purtroppo sappiamo tutti cos’è successo. Abbiamo ripreso da poco e vinto una bellissima partita in Olanda che ci fa ben sperare per il futuro. Inter? Veniamo da una stagione molto lunga e complessa. Credo sia stata un’annata straordinaria, ben oltre le nostre aspettative. Da sconfitte come quella contro il Siviglia si può soltanto imparare. Quest’anno cercheremo di fare il meglio possibile per ostacolare fino alla fine chi sta dominando da anni in Italia“.