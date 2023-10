Orrico: “Inter? Sacchi ha ragione. Inzaghi ha stravaganze che non hanno senso”

Così l'ex tecnico: "A me non piacciono gli allenatori buonisti, come mi pare sia Inzaghi, ma quelli che hanno attributi"

"L'Inter per esempio non mi convince". Apre così Corrado Orrico, ex allenatore, la sua intervista concessa ai microfoni di TMW sul momento dei nerazzurri. Il tecnico è infatti sulla stessa linea di Arrigo Sacchi: "Ha grande valore nei suoi giocatori, però la guida tecnica ha stravaganze che non sempre hanno senso. Penso alla panchina di Lautaro a Salerno: era talmente arrabbiato che è entrato e ha fatto quattro gol. È uno che va fatto giocare sempre: sta bene, è un animale da combattimento e non è tanto soggetto a infortuni come altri. Ha un fisico nato per giocare a calcio".

Però la strategia di Inzaghi ha funzionato: Lautaro è entrato e, appunto, ha segnato quattro gol…

"E quindi, ha avuto ragione o ha avuto torto a non farlo giocare dall'inizio? I giocatori che caratterizzano la squadra devono stare in campo, perché hanno anche un influsso sugli altri. Però è una mia fissazione, me ne rendo conto: a me non piacciono gli allenatori buonisti, come mi pare sia Inzaghi, ma quelli che hanno attributi e che hanno un radicalismo come propria ragion d'essere".