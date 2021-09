Orsato, il retroscena: “Avrebbe dovuto arbitrare Crotone-Inter, ma rinunciò: il motivo”

La notizia ieri ha fatto tanto discutere: Daniele Orsato, dopo ben 1233 giorni dopo quell'Inter-Juventus, tornerà a dirigere i nerazzurri

In un anno di rifondazione, in cui la squadra degli arbitri si troverà alle prese — come d’altronde già nella scorsa stagione — col ricambio generazionale, pensate che guaio non poter inviare il proprio miglior arbitro a dirigere magari un Inter-Milan con lo scudetto in palio.