Osimhen, subito smentite le voci francesi di una super offerta Inter. Pedullà: “Fa caldo”

Non trovano conferma in Italia le voci provenienti dalla Francia che parlano di un’offerta clamorosa da parte dell’Inter per Victor Osimhen (addirttura da 80 milioni di euro), attaccante nigeriano classe ’98 del Lille, ormai vicinissimo al Napoli ma cercato in passato anche dai nerazzurri.

Nello specifico, Alfredo Pedullà su Twitter ha preferito usare l’ironia per smentire questi rumors: “Osimhen–Inter: zero indizi. Fa caldo anche in Francia, tuffiamoci tutti e vediamo chi ha il mare più blu“.