Ottavi Inter, arrivano nuovi sponsor? “Possibile aggiunta ai 30mln. Gli accordi attuali…”

Gli ottavi di finale di Champions League conquistati dall'Inter di Simone Inzaghi aprono nuove prospettive di introito per la società

Oltre a rappresentare ossigeno per le casse del club , gli ottavi di finale di Champions League conquistati dall'Inter di Simone Inzaghi aprono nuove prospettive di introito per la società. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, non è affatto escluso che, in aggiunta a quelli già esistenti, arrivino altri sponsor a rimpolpare i guadagni commerciali del club:

"Altro aspetto da non sottovalutare: il ritorno in quell’élite europea da cui l'Inter aveva preso suo malgrado le distanze nel 2012. In questo senso il beneficio per l’Inter è duplice, perché mentre può tornare ad attirare i campioni, vede anche crescere il valore del marchio. Questo significa potenziali nuovi sponsor (in aggiunta a quelli che già oggi garantiscono una cifra vicina ai 30 milioni) oltre a un maggior “peso” al momento di rinegoziare accordi commerciali vicini alla scadenza. In definitiva, il ruolo di primo piano riacquistato dai nerazzurri anche in Europa regala nuove prospettive di crescita".