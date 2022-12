Ounahi, blitz a sorpresa dell’Inter. Contatto con l’Angers, ma la richiesta ha chiuso l’affare

"Un tentativo di colpo a sorpresa, legittimato da quanto visto in Qatar. Un nome finito immediatamente in cima alla lista del d.s. Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin, entrambi in missione Mondiale nei giorni precedenti alla tournée di Malta: per lui, Azzedine Ounahi, cervello e tuttofare del Marocco dei miracoli, i nerazzurri hanno tentato subito un blitz. Una mossa per anticipare la concorrenza crescente, ma non andata a buon fine vista la valutazione schizzata alle stelle partita dopo partita. Insomma, anche l’Inter è rimasta stregata dal 22enne marocchino, sulla bocca di tutti in Qatar. L’Inter era arrivata prima, ma un semplice contatto con i francesi dell’Angers ha chiarito la situazione. I 45 milioni che avrebbero poi messo sul tavolo gli inglesi del Leicester rendono poco praticabile la strada", spiega La Gazzetta dello Sport