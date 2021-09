Overmars: “Onana si allenerà con lo Jong Ajax. Vedremo se tornerà in prima squadra”

Le parole del direttore sportivo del club olandese a proposito del portiere seguito anche dall'Inter

Della questione che riguarda il portiere, seguito anche dall'Inter, ha parlato Marc Overmars, ex calciatore e ora dirigente dell'Ajax: "Abbiamo deciso che Andre inizierà l'allenamento dei portieri e gli allenamenti di squadra con lo Jong Ajax. La domanda, per ora, è se guadagnerà un posto in prima squadra a lungo termine. Ora siamo andati avanti senza di lui e ha reclutato due portieri durante la sua squalifica. Entrambi esperti e uno di talento, quest'ultimo con uno sguardo al futuro. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di team building".