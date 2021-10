Empoli-Inter Primavera, le pagelle: Casadei imprescindibile, Abiuso un leone

I nerazzurri pareggiano 1-1 contro i campioni d'Italia in carica: primo tempo insufficiente, meglio nella ripresa

Fabio Alampi

Termina 1-1 la sfida tra Empoli e Inter, gara valevole per la quinta giornata del campionato Primavera. Padroni di casa in vantaggio con Ekong nel primo tempo, Casadei evita la sconfitta ai nerazzurri con un gol a partita praticamente finita.

Le pagelle di Empoli-Inter:

Rovida 6 Pochi interventi significativi, ringrazia due volte il palo.

Silvestro 5 Logrieco gli scappa da tutte le parti, sulla sua fascia l'Empoli attacca senza sosta. Con l'ingresso di Zanotti va a sinistra, ma le cose non cambiano. (dal 35' st Owusu sv)

Moretti 5,5 Deve "scivolare" spesso sulla destra per coprire i buchi di Silvestro, e non sempre riesce a metterci una pezza.

Cortinovis 6 Al rientro da titolare dopo più di un anno, gioca di mestiere contro avversari fastidiosi come Ekong e Baldanzi. Prova incoraggiante.

Carboni 6,5 Nel primo tempo è uno dei pochi a provare qualcosa in fase offensiva. Mette in mezzo una quantità enorme di pallone, ma i compagni non ne approfittano. (dal 10' st Zanotti 7 Le sue accelerate costringono Logrieco a indietreggiare, e l'Empoli non riesce più a rendersi pericoloso sulla fascia sinistra. Sa sempre cosa fare)

Grygar 5,5 Fatica a trovare la posizione, troppo timido quando si tratta di impostare.

Sangalli 5,5 Preso in mezzo dal palleggio e dal ritmo dell'Empoli, fatica a rimanere a galla. (dal 25' st Andersen 6 Partecipa all'assalto finale)

Nunziatini 5,5 In difficoltà anche lui contro la rapidità e la brillantezza del centrocampo dell'Empoli. (dal 10' st Casadei 7,5 Lui e Zanotti cambiano il volto della partita: porta qualità e fisicità in mezzo al campo, lo trovi ovunque, si rende pericoloso sotto porta e all'ultimo respiro trova la rete del pareggio. Imprescindibile per questa squadra)

Peschetola 5 Nel primo tempo, per colpe non solo sue, non si vede mai. Meglio nella ripresa, ma si mangia un gol già fatto.

Jurgens 6 In un primo tempo difficile per gli attaccanti si segnala per qualche spunto interessante. Gli manca terribilmente il gol. (dal 25' st Iliev 6 Poche occasioni per mettersi in mistra)

Abiuso 6,5 Lotta come un leone contro la difesa dell'Empoli, prova a far salire la squadra e rincorre tutti gli avversari. Nel secondo tempo solo il palo gli nega il gol.

Chivu 6 I cambi nella ripresa fanno la differenza. Non era facile preparare una sfida del genere con quasi mezza squadra impegnata con le Nazionali giovanili e tanti elementi prestati alla Prima Squadra. Media tra il 5 del primo tempo e il 7 del secondo. Ora testa alla Youth League