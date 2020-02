Inter-Napoli Primavera, le pagelle: Mulattieri dominatore, le scelte di Madonna convincono

Tutto troppo facile per l’Inter di Armando Madonna, che schianta il Napoli con un 5-0 che non ammette repliche. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Pozzer 6 Pomeriggio da spettatore non pagante.

Moretti 6,5 Il Napoli crea pochissimo, lui rimane concentrato per tutti i 90 minuti.

Kinkoue 6,5 Respinge senza problemi i timidi tentativi del Napoli, gli viene annullato un gol.

Ntube 7 Si regala anche la gioia personale chiudendo il match.

Persyn 6,5 Ancora qualche incertezza di troppo, si intestardisce troppo con le azioni personali, ma serve a Mulattieri il pallone del 2-0. (dall’80’ Cortinovis sv)

Attys 6,5 Conferma i buoni segnali visti settimana scorsa contro la Fiorentina: mette la sua fisicità al servizio dei compagni, regala anche qualche bella apertura. (dal 46′ Gianelli 6 Entra per dare man forte al centrocampo)

Schirò 6 Si limita a far girare il pallone con tranquillità.

Gnonto 6,5 Schierato in una posizione inedita, quando accelera mette in crisi la difesa del Napoli. (dal 69′ Boscolo Chio 6,5 Entra e sfiora il gol, colpendo il palo)

Vezzoni 6,5 Presidia con sicurezza la fascia sinistra. (dal 69′ Burgio 6 Entra a partita già finita)

Mulattieri 8,5 Partita da dominatore assoluto: segna una tripletta. (dal 76′ Satriano 6 Benvenuto all’Inter!)

Fonseca 7 Parte male, si riprende e torna a segnare, sfiorando a più riprese la doppietta.

Madonna 7 Sorprende tutti schierando Gnonto nell’inedito ruolo di mezzala, e i fatti gli danno ragione. La squadra sembra che stia ritrovando brillantezza, sia fisica che mentale: segnale positivo.