Youth League, Inter-Shakhtar pagelle: Zanotti versione Tractor, Abiuso un leone

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Shakhtar: grande prestazione dei nerazzurri, che accedono al prossimo turno di Youth League

Fabio Alampi

L'Inter vince 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk grazie al gol in apertura di Peschetola e conquista il pass per la prossima fase della Youth League. Ottima prestazione da parte dei nerazzurri: per arrivare agli ottavi servirà non perdere nell'ultima gara contro il Real Madrid.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Rovida 6,5 Risponde presente quando chiamato in causa.

Zanotti 7,5 Letteralmente ovunque: in copertura, in proiezione offensiva, in appoggio ai compagni. E quando parte palla al piede... Meglio non dirlo, ma ricorda qualcuno con un cognome molto simile al suo.

Hoti 6,5 Bada al sodo e ferma tutti gli attacchi dello Shakhtar.

Cortinovis 6,5 Comanda la difesa con personalità. La traversa gli nega la gioia del gol. (dal 40' st Moretti sv)

Carboni 6 Non è incontenibile come in altre occasioni, tiene la posizione e non concede spazi agli avversari.

Fabbian 6,5 Tante cose utili in mezzo al campo, pur senza la giocata ad effetto. Suo l'assist per il gol di Peschetola. (dal 40' st Fontanarosa sv)

Sangalli 7 Sempre al posto giusto nel momento giusto, dà equilibrio e tranquillità alla squadra.

Nunziatini 6,5 In ripresa rispetto alle ultime uscite, mette fisicità in mezzo al campo e allunga la squadra con qualche sgroppata sulla sinistra delle sue.

Peschetola 7 Il gol segnato in apertura gli dà fiducia: gioca fra le linee e crea sempre qualcosa di pericoloso. (dal 28' st Casadei)

Jurgens 5,5 Fatica ancora una volta a rendersi pericoloso in zona gol. Qualche segnale incoraggiante nella ripresa, ma non è abbastanza. (dal 21' st Curatolo 6 Mette pressione agli avversari, sfiora il gol)

Abiuso 7 Lotta come un leone: fa a sportellate con chiunque, apre spazi per i compagni, fa salire la squadra. Gli manca solo il gol. (dal 28' st Owusu 6 Minuti finali)

Chivu 7 Squadra aggressiva fin da subito, atteggiamento giusto, ogni ragazzo sa esattamente cosa fare. Peschetola dietro le punte e non sulla fascia mossa azzeccata. Tutta un'altra musica rispetto al campionato.