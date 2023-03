Pagliuca: “Pugno a Ceccarini? Sono stato insultato sui social. Nessuno ricorda…”

L'ex portiere nerazzurro parla di Inter-Juve di questa sera e torna sul pugno a Ceccarini

Gianni Pampinella

In una lunga intervista a SempreInter.com, Gianluca Pagliuca ha affrontato diversi temi. L'ex portiere nerazzurro ha parlato in particolare di Inter-Juve in programma questa sera. "Vedo questa gara un po' sottotono, non mi entusiasma come al solito. Tra due settimane si incontreranno di nuovo in Coppa Italia, il Napoli è troppo avanti perché qualcuno possa pensare di raggiungerlo, quindi è davvero una battaglia per il secondo posto. Credo che se fosse stata una partita che avrei potuto evitare di giocare l'avrei fatto, visto che ci sono i quarti di finale di Champions League ed Europa League oltre alla semifinale di Coppa Italia in arrivo".

"L'Inter arriva in questa partita dopo la battaglia di Oporto e la Juventus da una partita contro il Friburgo tutt'altro che facile. Questo scontro tra Inter e Juventus è quindi relativamente importante. La sfida di Coppa Italia sarà più importante. Se potessi scegliere quale partita vincere, penso che Inzaghi e Allegri indicherebbero quella di Coppa Italia. Come ho detto, questa gara non è così importante, anche se è una battaglia per il secondo posto".

"Il pugno a Ceccarini in Juventus-Inter del '98? Guarda, sono stato insultato pesantemente sui social per questo. Ho scritto tutto nel libro. L'ho già scritto, è tutto nel libro ed è tutto vero. Tutti ricordano e parlano solo di questo particolare incidente. Ma non conoscono o ricordano molti altri errori in quella stagione. Ad esempio il gol di Bianconi dell'Empoli con Peruzzi che spinse fuori la palla quando era un metro dentro la linea di porta. Lo stesso vale per Bierhoff che segnò per l'Udinese a Torino contro la Juventus, ma il gol fu annullato e poi la Juventus vinse una partita in cui avrebbe dovuto subire un gol".

(sempreinter.com)