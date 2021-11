Pallone d’Oro, Cambiasso: “Dal 2010 non credo a questi premi. Quando ho capito…”

Dagli studi di Sky Sport il Cuchu torna sull'assegnazione del Pallone d'Oro nel 2010

La stagione 2009/2010 è stata magica per l'Inter e i suoi tifosi. Un'annata che rimarrà nella storia del calcio per quello che riuscì a fare la squadra guidata allora da José Mourinho. Nonostante un Triplete storico, quell'anno non fu un giocatore dell'Inter a vincere il Pallone d'Oro, ma Lionel Messi. Una decisione che ha fatto perdere fiducia nei premi individuali a Esteban Cambiasso: "Io ufficialmente dal 2010 ho smesso di credere a questi premi individuali. Nel giorno che ho capito che Milito era fuori dalla nomina dei 30 giocatori, non cinque o dieci, ho detto io di questi premi non capisco più nulla".