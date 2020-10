Palmeri: “Questo non è Conte, qualcosa non quadra. Pare che dall’Inter gli abbiano detto…”

Nel suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri si è focalizzato, all’indomani del pareggio per 0-0 tra Shakhtar Donetsk e Inter, sull’atteggiamento di Antonio Conte. Secondo il giornalista, infatti, semplicemente questo “non è il vero Conte”. Ecco le sue parole:

“Se c’è un uomo che ti può condurre alla determinazione, quello è Antonio Conte. E’, o sarebbe. Non esiste che Andonio si ingoi quattro partite come quelle in nemmeno un mese senza fiatare. Questo semplicemente non è Antonio Conte. C’è allora qualcosa che non quadra. Pare gli abbiano detto che si deve godere il viaggio, e non aspettare di arrivare a destinazione (…). Conte deve essere libero di fare la rivoluzione per la quale è stato chiamato, ferro e fuoco, sennò è solo maniera ed è depotenziato. Ma gli hanno detto che se la deva godere, e lui si sta violentando per accettarlo, anche se dentro si macera perché capisce che così non si arriva (…). Sarebbe l’inizio della fine“.

(Fonte: TMW)