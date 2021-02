Palmeri: “Conte-Agnelli? Gliela giurarono: nel 2014 sugli scudetti Juve Antonio rispose…”

Nel corso del suo consueto editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, giornalista, ha svelato il vero motivo della rottura tra Antonio Conte e Andrea Agnelli nel 2014: “Dove nasce questo livore tra Conte e Agnelli? Facile, verrebbe da dire: da quando Conte ha piantato in asso Agnelli al secondo giorno di ritiro. Non proprio, o non solo. Quella è la rottura definitiva, di un malcontento che covava da molto, e che chiuse il rapporto bruscamente. cristalli si incrinarono definitivamente qualche mese prima, con l’anima della comunicazione Juventus – la stessa della tesi sul dito medio di Conte – che la giurò a Antonio Conte in un momento molto delicato della società.

La dichiarazione di Conte

La Juventus era in piena polemica con la Figc per Calciopoli, minacciava di fare causa – cosa che poi sarebbe successa per 444 milioni prima e per 581 milioni dopo, infruttuosamente. Conte aveva appena vinto il suo terzo scudetto consecutivo, e alla fatidica domanda su quanti scudetti la Juve in bacheca, Conte da testa indomabile qual è rispose: “Io so che ne ho vinti adesso 3 consecutivi”. Apriti cielo. Chi era quel giorno nei corridoi dello Juventus Stadium, come il qui presente, ricorda il clima di disappunto a dirla lieve dell’organigramma, e da quel momento tutto cambiò”, conclude il collega.