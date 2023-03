Palmeri: “Conte all’Inter? Lavorerebbe con Marotta sempre. Non si esclude se…”

Così il giornalista: "Se finisce sotto il secondo posto ma in Champions, e non va ai Quarti, Simone Inzaghi rischierebbe parecchio il posto"

Se invece Conte decidesse di accettare qualsiasi mercato possibile, allora non si esclude il ritorno. E Inzaghi? Il buonsenso suggerirebbe la sostituzione solo in caso di mancata qualificazione Champions. La realtà è che se finisce sotto il secondo posto ma in Champions, e non va ai quarti, assurdamente Simone Inzaghi rischierebbe parecchio il posto".