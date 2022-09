Pandev: “L’Inter è stata tutto per me. Triplete indimenticabile. Mourinho e Inzaghi…”

Goran Pandev, indimenticato ex attaccante dell'Inter, ha concesso un'intervista esclusiva al canale YouTube del giornalista Gianluca Rossi: "L'Inter per me è stato tutto: mi ha portato in Italia, mi ha cambiato la vita, mi ha dato tutto, mi ha fatto diventare un calciatore importante e mi ha fatto vincere, che è la cosa più importante per un calciatore. Io ci sono riuscito con questa maglia, la ringrazierò per tutta la vita. Il Triplete? Sinceramente eravamo una squadra fortissima, eravamo un grandissimo gruppo, eravamo come una famiglia e, in quel periodo, avevamo in panchina l'allenatore più forte di tutti. Dopo 45 anni siamo riusciti a riportare la Champions League all'Inter, una felicità enorme anche per il presidente Moratti, ci teneva tanto, e per i tifosi è stata una cosa grandiosa. Sicuramente mi ricorderò per tutta la vita, vincere il Triplete non è da tutti, noi ci siamo riusciti e non se se qualche altra squadra in Italia riuscirà a farlo".