Panorama – Allegri guarda le partite e studia l’Inter. Max sta aspettando una telefonata da…

Le polemiche sollevate ieri sera da Antonio Conte al termine della partita contro l’Atalanta hanno inevitabilmente riacceso i fari sul futuro della panchina dell’Inter. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha ripropone un articolo del 27 luglio sulla situazione di Massimiliano Allegri, tornato d’attualità dopo lo strappo sancito dall’ex ct con la società nerazzurra. Nel pezzo, Capuano sostiene che l’ex allenatore della Juventus stia seguendo con particolare attenzione quanto sta accadendo a Milano:

“Sono molto gli spettatori che in questo periodo stanno divorando, non guardando, ogni singola partita di calcio dopo lo stop forzato causa coronavirus. Ma uno di questi spettatori è Massimiliano Allegri e la squadra è l’Inter (…) Allegri sta aspettando una telefonata da Parigi (…). Ma se i francesi dovessero fare una buona Champions, le cose cambierebbero (…). L’intento di Marotta e Zhang è di confermare Conte per tutta la durata (triennale) del progetto. Ma i continui mal di pancia, le richieste di giocatori, le polemiche anche degli ultimi giorni, potrebbero far succedere quello che non ti aspetti. E’ il calcio, nulla è certo e Allegri lo sa, mentre guarda le partite dei nerazzurri, anzi mentre le studia…“.

(panorama.it)