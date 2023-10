Paolillo: “Cessione Inter? Ora non mi aspetto nulla e dubito l’acquirente sia arabo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, ha parlato così della possibile cessione dell'Inter: "La situazione politica internazionale e la situazione di guerra porta molti operatori a essere abbastanza fermi. Soprattutto, poi, se riguardano lo sport, visto che non è un mondo di prima linea. Questo vale molto nel mondo della finanza. Non mi aspetto decisioni ed interventi in questo periodo in società, soprattutto da parte del mondo arabo. Dubito fortemente che un possibile acquirente venga da un mondo arabo”.