Repubblica – Messi, il padre prende casa vicino alla sede dell’Inter. Ma dal club…

Jorge Messi, padre di Leo, è pronto a sbarcare in Italia. L’indiscrezione, lanciata dai colleghi di Radio Rai, sta facendo tantissimo rumore negli ultimi minuti: “Dalla dirigenza nerazzurra però non solo non arrivano conferme, ma anzi piovono smentite molto secche: stesso discorso dal Barcellona, che nega trattative. Ma quando c’è di mezzo Messi, basta poco per fare sognare i tifosi”, si legge su Repubblica.

L’eventuale trasferimento della Pulce in nerazzurro sarebbe destinato a fare ancora più rumore di quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “Una clausola del contratto fra Leo e il Barça prevede che il giocatore possa liberarsi in qualsiasi momento. I nerazzurri dovrebbero quindi pagare il solo ingaggio. Che non è poco, ma può costare molto meno. Oggi Messi dal club catalano percepisce 30,48 milioni netti a stagione, più di 60 lordi. Ma le agevolazioni fiscali del Decreto crescita, chi volesse portarlo in Italia ne risparmierebbe una ventina. Da tre anni infatti chi si trasferisce in Italia, dopo aver a lungo abitato all’estero, può godere di un trattamento fiscale di favore, e così (in misura minore) anche i suoi familiari”.

“È vero però che il padre di Messi – per ragioni fiscali – ha preso casa a Milano in quartiere Garibaldi /Repubblica a pochi passi dalla sede dell’Inter. Trasferirà la residenza e da lì gestirà gli affari del figlio”, ha aggiunto su Twitter il collega Franco Vanni.