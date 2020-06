Inter, primo sì a parametro zero dopo tre rifiuti: preso Vagiannidis, ora tocca a Conte

L’Inter piazza il primo colpo di mercato: i nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Georgios Vagiannidis, esterno destro classe 2001 in scadenza di contratto con il Panathinaikos. Per il club di viale della Liberazione, come sottolinea Tuttosport, si tratta del primo sì a parametro zero dopo tre corteggiamenti non andati a buon fine:

“Al quarto tentativo, finalmente il mercato degli svincolati ha dato un sorriso all’Inter. Georgios Vagiannidis ha firmato infatti fino al 2024. Si interrompe così la nefasta sequenza dei “no”, iniziata a inizio febbraio da Tahith Chong e terminata con la beffarda retromarcia di Dries Mertens“.

PALLA A CONTE – “Prossimamente il ragazzo sarà in Italia per l’iter delle visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Poi spetterà ad Antonio Conte valutare, dopo il ritiro, se il ragazzo – laterale destro basso in grado di districarsi tanto con la difesa a 4, quanto con la linea a 5 – potrà già essere utile alla prima squadra oppure se mandarlo in prestito già all’inizio della prossima stagione“.

QUARTO TENTATIVO – “Tahith Chong, altro talento in prospettiva, alla fine si era deciso a rinnovare con il Manchester United perché non troppo convinto del percorso in prestito che gli era stato prospettato. Olivier Giroud – l’unico che non aveva margini di manovra – ha dovuto rassegnarsi alla clausola di rinnovo automatico presente nel suo contratto con il Chelsea. Mentre Mertens ha scelto di riavvicinarsi al presidente De Laurentiis proprio quando l’Inter aveva pensato di averlo in pugno nonostante tutti ben sapessero che Napoli era la sua priorità“.