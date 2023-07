Paramount+ main sponsor Inter, in settimana l’ufficialità? Cifre e dettagli

L'Inter è pronta ad annunciare il nuovo main sponsor, ormai l'ufficialità è imminente. La fumata bianca arriverà a breve e Tuttosport conferma che "la soluzione porta verso l’innalzamento del coinvolgimento di Paramount che aveva recentemente firmato un accordo come sponsor del retro della maglia nerazzurra nella prossima stagione. Invece, dopo il finale non ottimale delle trattative con Qatar Airways e Wizz Air, è vicina la decisione di spostare Paramount sulla parte anteriore della maglia dell’Inter.

Era già successo nell’ultima giornata di campionato col Torino e nella finale di Champions League col Manchester City a Istanbul. Dovevano essere due occasioni non replicabili. Invece sta per diventare la normalità della prossima annata. Da capire esattamente la cifra che potrebbe essere compresa tra 15 e 20 milioni. L’opportunità è nata quando la Premier League ha vietato a Paramount di diventare il main sponsor del Chelsea per evitare conflitti con gli altri network tv che pagano i diritti del campionato inglese. Nelle ultime due settimane questa possibilità è diventata concreta e potrebbe essere annunciata nel corso di questa settimana che coincide con l’inizio della preparazione estiva della squadra di Simone Inzaghi in programma giovedì. Poi l’Inter dovrà trovare un nuovo retro-sponsor", si legge.