Inter, da Parigi la soluzione low cost per il vice Perisic? CdS: “Chissà che…”

I nerazzurri cercano un rinforzo per la fascia sinistra: sulla lista potrebbero finire due nomi in uscita dal PSG

L'Inter di Simone Inzaghi procede a marcia spedita, in campionato come in Champions League. La dirigenza nerazzurra, nel frattempo, non sta con le mani in mano, e sta già pensando alle strategie per le prossime sessioni di mercato. Uno dei ruoli che più necessitano rinforzi è quello di esterno sinistro, un vice Perisic che, in caso di addio del croato a fine anno, potrebbe anche sostituirlo. Dimarco sta dimostrando tutto il suo valore, ma la sua capacità di agire anche da terzo di difesa potrebbe spingere i vertici interisti a cercare uno specialista della fascia. L'Inter, come tuttavia si sa da tempo, non avrà a disposizione risorse per concretizzare operazioni in entrata, a meno di cessioni importanti o di formule che non gravino sul bilancio: per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, una soluzione potrebbe arrivare da Parigi.