Live Parma-Inter 0-0: Conte cerca lo strappo sulle inseguitrici

Nella gara del Tardini di Parma i nerazzurri affrontano i ducali con l'obiettivo di staccare ulteriormente le inseguitrici

PARMA - Al Tardini per continuare il cammino. Antonio Conte non vuole distrazioni e contro il Parma cerca la sesta vittoria consecutiva per allungare sul Milan e presentarsi alla gara di lunedi, contro l'Atalanta, al meglio. Sanchez si aggiudica una maglia da titolare, il cileno preferito a Lautaro affiancherà in attacco Romelu Lukaku. Confermato Eriksen in mezzo al campo.