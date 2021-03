CorSera – Parma-Inter, scintille in gara tra D’Aversa e due interisti

Il racconto sul quotidiano di quanto accaduto ieri sera al Tardini durante Parma-Inter

Il focus del Corriere della Sera su Parma-Inter riguarda in particolare la mediana di Antonio Conte. Un reparto che ieri ha faticato più del solito: "L’Inter non rinuncia mai a giocare, ma non tutti i suoi interpreti sono ispirati, soprattutto i centrocampisti. Nonostante le difficoltà a macinare gioco, le occasioni non mancano. Eriksen alla mezz’ora è in anticipo sul cross teso di Hakimi. Poi Sepe è bravo due volte, sul tiro ravvicinato di Skriniar e sul diagonale di Lukaku. Conte e D’Aversa, che sono amici, sbraitano dalle rispettive panchine. Scintille tra il tecnico emiliano e due interisti, Hakimi e Barella".