Parma-Inter: ecco come vederla in Tv e Streaming

L’Inter che si presenterà questa sera al Tardini dovrà cercare di non pensare ai 2 punti lasciati sul campo contro il Sassuolo mercoledì scorso, che l’hanno fatta momentaneamente scivolare a -9 dalla Juventus e -7 dalla Lazio. Una vittoria contro il Parma è indispensabile per continuare a sperare in una rimonta.

Parma-Inter è una partita in esclusiva Sky, trasmessa con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Daniele Adani. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1; canali 201, 202, 251 e 254 del decoder satellitare e canali 472, 473, 482 e 483 di quello del digitale terrestre. Sarà possibile seguire anche la partita via streaming con i servizi di Now Tv e Sky Go