Repubblica – Partite in chiaro, scontro governo-Lega. Cruciale la posizione che prenderà Sky

“A sbloccare la situazione potrebbe essere un decreto ad hoc del governo. Un provvedimento imperativo, ispirato al criterio della salute pubblica, che imponga la trasmissione delle partite in chiaro. Ma il ministro Spadafora al momento ha preferito la via della moral suasion. Per la Lega autorizzare la trasmissione in chiaro significherebbe provocare la rivolta dei propri iscritti: le squadre di Serie A, dopo avere perso i soldi dei biglietti con le porte chiuse allo stadio, rischierebbero di dovere pagare risarcimenti milionari alle tv. Cruciale nella vicenda è la posizione che prenderà Sky, che si è detta sì pronta a trasmettere in chiaro su Tv8 Juve-Inter alle 20.45. Teoricamente Sky potrebbe cedere per una sola domenica le altre partite che ha diritto di trasmettere, esclusa Juve-Inter, a Rai e Mediaset, in una sorta di storica pax televisiva. Un’ipotesi complicata, visto che Sky non detiene i diritti per la trasmissione in chiaro, ma solo per quella criptata”.

(La Repubblica)