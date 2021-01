BC Partners pronto a restare a lungo: “Inter, 800mln di debiti. Percorso durerà più di…”

Come noto, i fondi d’investimento sono società che generalmente investono in realtà in perdita, per rivalorizzarle e poi rivenderle. Il tutto, in un orizzonte temporale che si aggira intorno ai 5 anni. E’ così che agisce solitamente anche un colosso come BC Partners, pronto a prendere il controllo dell’Inter.

Secondo il Corriere dello Sport, però, il fondo guidato da Nikos Stathopoulos potrebbe anche restare più a lungo:

“Investimenti del genere per un fondo come Bc Partners hanno un orizzonte temporale di 5 anni. La situazione del club nerazzurro, però, potrebbe allungarlo, magari di un altro paio. Per poter “rivendere” la società, infatti, è necessario innanzitutto sistemare i conti, che la pandemia ha finito per peggiorare ulteriormente. Tra il bond (…) e tutte le altre pendenze, è stato calcolato che il debito ora arrivi a quota 800 milioni. E non è detto che il nuovo stadio, acceleri il tutto. Prima, infatti, il nuovo impianto dovrà entrare a regime”.

