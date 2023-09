Pastorello: “Scudetto, milanesi in pole. Inter ha difesa più forte del campionato. Lukaku…”

Intervistato da SportMediaset , Federico Pastorello ha fatto il punto della situazione sulla corsa scudetto, i migliori giocatori arrivati in questa sessione di mercato e non solo. "Per lo scudetto in pole ci sono le milanesi, seguite dalla Juve che potrà concentrarsi sul campionato. Subito dopo ci sono le romane e il Napoli. La Roma ha fatto un grande mercato e con l'arrivo di Lukaku i giallorossi sono da quarto posto, mi aspetto una grande stagione dalla squadra di Mourinho".

"Per come sta andando l'inizio del campionato Weah mi è piaciuto molto per la personalità con cui si è imposto in queste prime uscite. Ho grandi aspettative anche per Pulisic e Loftus-Cheek, perché li conosco a fondo, mi piacciono molto e sono convinto che faranno bene. Mi piace anche Guendouzi della Lazio. In Italia potrebbe fare molto bene. Unisce personalità e intelligenza tattica. E' un grande acquisto per la Lazio".