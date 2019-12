Inter, GdS svela un patto Conte-Marotta che apre a un 2020 da sogno: “E’ così che si spiega…”

“Vediamo dove siamo a Natale e, se la Juventus è a portata di mano, proveremo a fare uno sforzo in più sul mercato per giocarcela“. Questo, in sintesi, il ragionamento fatto da Antonio Conte e Beppe Marotta in estate. L’Inter ha rispettato alla grande le previsioni dell’allenatore e dell’amministratore delegato nerazzurri. Ecco spiegato il cambio di atteggiamento nei confronti di Arturo Vidal. Scrive il quotidiano:

“È un traguardo e non un puntino che neppure si vede, laggiù. «Nelle difficoltà siamo cresciuti», dice Conte. E forse pure nelle difficoltà… degli altri, verrebbe da aggiungere. Il punto è tutto nel racconto di un patto che il tecnico aveva fatto con i suoi dirigenti: vediamo dove siamo a Natale – il senso del suo ragionamento in tempi poco sospetti –, se la Juve è a portata di mano sarà giusto provare a fare uno sforzo in più sul mercato. Ecco qui spiegato il cambio di rotta sul nome di Arturo Vidal. Che fino a inizio dicembre era (per la società) una pista di secondo/terzo piano, quasi neppure da prendere in considerazione, se non a condizioni economiche illogiche. E oggi è invece diventato l’uomo che all’improvviso mette d’accordo tutti, la carta da regalare a Conte e da piazzare sul tavolo scudetto“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)