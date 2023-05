Inter, 20 mln per Pavard. Concorrenza alta: “Canale mai interrotto col suo entourage”

"Pavard è il profilo perfetto per prendere il posto di Skriniar. Tanto che ora è la sua posizione preferita. E in nerazzurro c’è proprio da coprire quello spot. Il vero problema, allora, è che un elemento del genere sul mercato finisce per essere un’attrattiva anche per altri club. Significa che l’Inter dovrà superare una concorrenza ben più nutrita di quella che aveva trovato a gennaio. Il vantaggio è che il lavoro diplomatico con i suoi rappresentanti è cominciato da tempo. E, se già qualche mese fa Pavard aveva manifestato il suo apprezzamento per la squadra nerazzurra, non potrà che confermarlo adesso, con la truppa di Inzaghi capace di raggiungere la finale di Champions. L’ultimo nodo, allora, è il prezzo. Tenuto conto del contratto in scadenza, in viale Liberazione pensano che possano essere sufficienti una ventina di milioni", aggiunge il quotidiano.