Pavard, la frenata inquieta: dopo il week end l’Inter cambierà obiettivo. “Attenzione a…”

"Vero che Inter e Bayern hanno già raggiunto l’accordo sulla base di 30 milioni più 2 di bonus e che Pavard preme per trasferirsi a Milano. Ma è altrettanto vero che in questo momento l’affare si è bloccato. L’Inter resta comunque fiduciosa e aspetterà il giocatore fino alla fine del weekend, poi inevitabilmente dovrà cambiare obiettivo. Attenzione a Schuurs del Torino, un profilo che potrebbe ritornare di attualità", scrive il quotidiano.

