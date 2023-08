Repubblica – Pavard, tanta fiducia in casa Inter. Nerazzurri aspetteranno fino a martedì

L'Inter ha individuato il difensore per rinforzare la squadra di Inzaghi. Si aspetta il via libera del Bayern per la cessione

L'Inter ha individuato il difensore per rinforzare la squadra di Inzaghi: Pavard è il prescelto dei nerazzurri. Si aspetta il via libera del Bayern per la cessione e per completare il mercato interista.