Pavard, Inzaghi accontentato: difesa ancora con più qualità. Ma il vero obiettivo era un altro

"L’Inter ha centrato il colpo che voleva, dunque. Pavard è sempre stato la prima scelta per il ruolo di difensore. Lo era già da un anno, prima l’estate scorsa e poi a gennaio. Inzaghi è stato accontentato. Perché dopo la tournée estiva in Giappone è tornato a chiedere con grande forza l’arrivo di un titolare in difesa, reparto in cui inizialmente si pensava di intervenire in maniera meno incisiva, almeno in termini di investimento: non va dimenticato che per il ruolo di post Skriniar l’Inter aveva chiuso per Azpilicueta, prima della marcia indietro dello spagnolo in direzione Atletico Madrid", scrive La Gazzetta dello Sport.