Pavard, quanta voglia di Inter: due indizi social per ribadire la sua scelta

Benjamin Pavard vuole l'Inter a tutti i costi. E vuole trasferirsi a Milano in fretta, come già ampiamente raccontato. Per cui il difensore mette fretta ai bavaresi. Sottolinea infatti il Corriere dello Sport: "Il Bayern prosegue la sua ricerca, che ora, da Geertruida del Feyenoord si è allargata pure a Klostermann del Lipsia (e probabilmente pure a qualche altro profilo), ma ormai Pavard pensa soltanto all’Inter. Così ieri, nonostante l’indisposizione, ha comunque trovato tempo e modo di commentare un post su Instagram del suo vecchio ma anche futuro compagno Sommer, in merito alla seduta di allenamento del mattino alla Pinetina".

"In aggiunta, dopo l’Inter, sullo stesso social, si è messo a seguire pure Javier Zanetti. Più di così è difficile manifestare la sua voglia, a questo punto travolgente, di Inter. Ma tocca comunque al Bayern convincersi e lasciarlo andare. La speranza è che, qualora il dopo-Pavard non trovasse un nome in tempi rapidi, Tuchel non si impunti, trattenendo il francese fino al match di domenica contro l’Ausburg per la seconda giornata di Bundesliga".