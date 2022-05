Pedata ad Allegri? La posizione dell’Inter: “Cos’è accaduto realmente nelle proteste”

Massimiliano Allegri dopo la finale di Coppa Italia si è sfogato per una pedata ricevuta. Ecco la verità su quanto accaduto dal Corriere

Massimiliano Allegri dopo la finale di Coppa Italia si è sfogato per una pedata ricevuta. A ricostruire quanto accaduto all’Olimpico è oggi il Corriere della Sera: “Tra gli effetti collaterali della finale l’accusa di Allegri: “Il motivo della mia espulsione è semplice, è passato uno dell’Inter e mi ha dato un calcio. Mi sono infuriato e l’arbitro mi ha espulso”. Per l’Inter - si legge sul quotidiano - non c’è stata nessuna pedata. Il tecnico nella confusione delle proteste non si sarebbe accorto di Mario Cecchi, collaboratore tecnico di Inzaghi, ed è inciampato”, svela oggi il Corriere.