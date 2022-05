Pedullà, attacco durissimo contro i giornalisti che invitano Dybala a non andare all’Inter

Un attacco diretto, frontale. E' quello che Alfredo Pedullà ha lanciato nei confronti di alcuni suoi colleghi sul caso Dybala

Un attacco diretto, frontale. E' quello che Alfredo Pedullà ha lanciato nei confronti di alcuni suoi colleghi, che negli ultimi giorni si sono ripetutamente esposti sul futuro di Paulo Dybala, consigliando esplicitamente al numero 10 argentino di non andare all'Inter, preferendo magari un'altra piazza italiana, come la Roma.

"Ci vuole coraggio. Noi pensiamo che Paulo Dybala sia libero di andare dove gli pare (sicuramente non al Borussia Dortmund) e che non abbia bisogno di patetici consigli sulle scelte da fare. Ripetiamo quello che sosteniamo da circa un mese: la Joya ha deciso di aspettare l’Inter, con gradimento assoluto. L’importante è che non si vendano lucciole per lanterne com’è accaduto la scorsa estate: infatti, Allegri è diventato l’allenatore della Juve. Potremmo fare altri 20 esempi, ma preferiamo fermarci qui. E comunque lasciamo a Dybala la libertà di decidere, senza invadere il campo. Non sono cose che ci competono. E non si può parlare di qualsiasi cosa pensando di essere depositari della verità (quale?). Ah, il rispetto…"