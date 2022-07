Pedullà: “Bremer-Inter, Busardò manterrà la parola. Ma resterà Skriniar se…”

Giornata decisiva in merito al futuro di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è infatti il primo obiettivo di mercato dell'Inter per la difesa, ma Marotta deve chiudere considerato il forte inserimento della Juventus. Spiega Alfredo Pedullà: "Un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’Inter offre 30 più bonus più Casadei.