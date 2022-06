Inter, Pedullà: “Dybala alternativo a Lukaku? E perché? Ecco lo scenario”

Così il giornalista: "“Sono alternativi”, hanno assicurato martedì sera con certezze che non abbiamo. Anzi. Per noi non è questa la traccia, ma un’altra"

Marco Astori

E' soltanto una la domanda che tutti i tifosi dell'Inter si stanno facendo in queste ore: ma è davvero possibile avere in contemporanea Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Paulo Dybala in nerazzurro? Alfredo Pedullà ha provato a rispondere a questa domanda tramite il proprio sito: "Martedì sera abbiamo ascoltato ricostruzioni sul fatto che l’arrivo imminente della Joya escluderebbe quello del colosso belga che sta facendo l’impossibile per tornare a Milano. “Sono alternativi”, hanno assicurato martedì sera con certezze che non abbiamo. Anzi. Per noi non è questa la traccia, ma un’altra: avere Dybala più Lautaro e Lukaku per un attacco che più esplosivo non si potrebbe.

Un sogno, sicuramente di Simone Inzaghi, ma bisogna aspettare e soprattutto trovare gli accordi con il Chelsea. Di sicuro arriveranno offerte per Lautaro, che l’Inter potrebbe legittimamente respingere ma anche prendere in considerazione, lasciando poi l’ultima parola al Toro. E il Toro fin qui non si è spostato di un centimetro rispetto al desiderio di restare a Milano sponda nerazzurra. Oggi Correa sembra blindato, vedremo se andrà realmente così. Il discorso vale per Dzeko, tuttavia il mercato è lunghissimo. Intanto, c’era la necessità di prenotare Dybala, affare fatto. Sul resto consiglieremmo di non correre troppo e di non escludere scenari sorprendenti, Lukaku compreso: nothing is impossible".