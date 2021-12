Pedullà: “Inter, Digne piace. Può accadere qualcosa in fascia se parte…”

Le ultime sul mercato nerazzurro dall'esperto Alfredo Pedullà

"Inter: al momento non ci sono margini per Nandez, neanche trattative - almeno oggi - per Fares. Piace Digne, ripetiamo: se parte Vecino (ma anche Kolarov) qualcosa può accadere sulla fascia sinistra e non a destra". Questo il breve punto di mercato di Alfredo Pedullà, che tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, ha aggiornato sulle possibili operazioni in entrata e in uscita in casa Inter per la sessione di gennaio.